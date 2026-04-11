Автобус сопровождения соратников Пашиняна попал в ДТП в Армении

Автобус сопровождения соратников премьер-министра Никола Пашиняна попал в ДТП в Лорийской области Армении, сообщила пресс-служба полиции республики. Автомобиль принадлежит министерству внутренних дел. Предварительно, погиб один человек, ещё 12 пострадали.

«11 апреля около 07:50 на трассе Кучак — Апаран произошло столкновение автобуса Honda <...> и автомобиля Nissan», — говорится в сообщении. Известно, что автобус следовал в Лори для обеспечения общественного порядка во время внутрипартийной кампании Никола Пашиняна.

