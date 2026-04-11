Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 09:24

Автобус сопровождения соратников Пашиняна попал в ДТП в Армении

Место ДТП с автомобилем сопровождения сторонников Никола Пашиняна. Обложка © Telegram / ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանություն - Police of the RA MIA

Автобус сопровождения соратников премьер-министра Никола Пашиняна попал в ДТП в Лорийской области Армении, сообщила пресс-служба полиции республики. Автомобиль принадлежит министерству внутренних дел. Предварительно, погиб один человек, ещё 12 пострадали.

«11 апреля около 07:50 на трассе Кучак — Апаран произошло столкновение автобуса Honda <...> и автомобиля Nissan», — говорится в сообщении. Известно, что автобус следовал в Лори для обеспечения общественного порядка во время внутрипартийной кампании Никола Пашиняна.

Ранее лось попал под колёса иномарки в московском Зеленограде. Животное погибло на месте, водитель не пострадал. Прокуратура взяла на контроль установление причин инцидента.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Армения
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar