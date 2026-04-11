Смертельная авария с «Газелью» и Jaguar в Москве попала на видео

Видеозапись жёсткой аварии на севере Москвы, где «Газель» протаранила «Ягуар», появилась в сети. Ролик обнародовал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Момент ДТП с «Газелью» и легковушкой в Москве. Видео © Telegram / «Дептранс. Оперативно»

На кадрах запечатлено, как водитель и пассажир выходят из авто, поставив на «аварийку», и распахивают багажное отделение. В следующее мгновение грузовой автомобиль на высокой скорости врезается в них.

Напомним, что ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля произошло на Зеленоградской улице. Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Информации о том, пострадал ли человек за рулём «Газели», пока нет. Движение на участке временно перекрывали. Сейчас оно восстановлено. Обстоятельства аварии выясняются.