ДТП с четырьмя жертвами в Башкирии устроил подросток

В Белебеевском районе Башкирии возбуждено уголовное дело после аварии, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете по республике.

«В Белебеевском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, утром 15 апреля 16-летний местный житель сел за руль легкового автомобиля и на трассе Белебей — Приютово не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась, в результате на месте погибли четверо пассажиров — мужчина и три женщины. Сам несовершеннолетний водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, назначены экспертизы. Также будет дана правовая оценка тем, кто допустил подростка к управлению транспортом.

Напомним, ранее сообщалось, что страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизни 4 человек. Трагедия произошла на автодороге «Белебей — Приютово».

