Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 03:23

В Татарстане в ДТП с возгоранием автомобиля погибли шесть человек

Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Шесть человек погибли при аварии в Зеленодольске. ДТП произошло ночью 24 июля на улице Волжской, сообщила прокуратура Татарстана.

  • Шесть человек не выжили после ДТП с «Шевроле» в Зеленодольске. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
    Шесть человек не выжили после ДТП с «Шевроле» в Зеленодольске. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
  • Шесть человек не выжили после ДТП с «Шевроле» в Зеленодольске. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
    Шесть человек не выжили после ДТП с «Шевроле» в Зеленодольске. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Шесть человек не выжили после ДТП с «Шевроле» в Зеленодольске. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

1 / 2

По предварительным данным, в аварию попал автомобиль «Шевроле Ланос». Причины и обстоятельства произошедшего пока не установили.

«В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении прокуратуры.

На место ДТП прибыл Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Сотрудники правоохранительных органов осматривают участок дороги и выясняют обстоятельства аварии. Прокуратура организовала проверку и взяла её ход под контроль. Ведомство даст оценку действиям участников происшествия после получения результатов проверки.

В ДТП на Алтае погибла двухмесячная девочка, ещё пятеро получили травмы
В ДТП на Алтае погибла двухмесячная девочка, ещё пятеро получили травмы

Ранее на Камчатке микроавтобус «Ниссан Элгранд» съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла утром 24 июля на 15-м километре трассы «Вилюй». По предварительной версии МВД, водитель отвлёкся на телефон и потерял управление. Травмы получили восемь работников предприятия, которые находились в салоне. Прокуратура проверяет соблюдение правил перевозки пассажиров и требований трудового законодательства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar