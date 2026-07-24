В Татарстане в ДТП с возгоранием автомобиля погибли шесть человек

Шесть человек погибли при аварии в Зеленодольске. ДТП произошло ночью 24 июля на улице Волжской, сообщила прокуратура Татарстана.





По предварительным данным, в аварию попал автомобиль «Шевроле Ланос». Причины и обстоятельства произошедшего пока не установили.

«В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении прокуратуры.

На место ДТП прибыл Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Сотрудники правоохранительных органов осматривают участок дороги и выясняют обстоятельства аварии. Прокуратура организовала проверку и взяла её ход под контроль. Ведомство даст оценку действиям участников происшествия после получения результатов проверки.

Ранее на Камчатке микроавтобус «Ниссан Элгранд» съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла утром 24 июля на 15-м километре трассы «Вилюй». По предварительной версии МВД, водитель отвлёкся на телефон и потерял управление. Травмы получили восемь работников предприятия, которые находились в салоне. Прокуратура проверяет соблюдение правил перевозки пассажиров и требований трудового законодательства.