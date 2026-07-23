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Регион
23 июля, 14:38

В ДТП на Алтае погибла двухмесячная девочка, ещё пятеро получили травмы

Обложка © VK/ МВД по Республике Алтай

Обложка © VK/ МВД по Республике Алтай

Двухмесячная девочка погибла в результате ДТП в Республике Алтай. Ещё пяти участникам аварии, включая двух несовершеннолетних, потребовалась медицинская помощь. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по региону.

Младенец находился в автомобиле Toyota. После столкновения ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в Шебалинскую районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти малышку не удалось. Она скончалась от полученных повреждений.

Помощь также оказали водителю Honda и его 32-летней пассажирке. Среди пострадавших оказались 28-летняя женщина, ехавшая в Toyota, и двое детей из села Шебалино. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее Life.ru писал, что в Находке автомобиль Toyota столкнулся со скорой помощью, которая перевозила недоношенного младенца весом 625 граммов. Машина медиков перевернулась, а подключённого к аппарату ИВЛ ребёнка экстренно эвакуировали вертолётом в неонатальный центр.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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