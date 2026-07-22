Поехал на вызов и потерял всё: Полицейский нашёл на месте аварии погибшую жену

Полицейский из США Франсиско Малага прибыл на место серьёзного ДТП и во время работы обнаружил, что жертвой аварии стала его супруга Патрисия. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, виновником аварии стал 21-летний Мэттью Смит. Установлено, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора и двигался со скоростью около 113 км/ч при разрешённых 50 км/ч.

Автомобиль Смита столкнулся с машиной Патрисии. Спасатели более получаса извлекали женщину из перевернувшегося автомобиля, однако спасти её не удалось. У супругов осталась двухлетняя дочь.

Следствие установило, что перед поездкой молодой человек всю ночь употреблял алкоголь в нескольких заведениях. Несмотря на уговоры друзей не садиться за руль, он всё же поехал на автомобиле.

В суде Смит признал вину по нескольким обвинениям, включая убийство по неосторожности при отягчающих обстоятельствах и управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попросил прощения у семьи погибшей, заявив, что осознаёт последствия своих действий.

Кроме того, родственники Патрисии подали гражданский иск не только к виновнику аварии, но и к нескольким заведениям, где, по их версии, ему продавали алкоголь, хотя он ещё не достиг установленного законом возраста для его покупки.

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