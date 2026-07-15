Ссора закончилась трагедией: Полицейский застрелил жену в её день рождения и убежал

В индийском Дели сотрудника полиции подозревают в убийстве супруги после семейного конфликта. Мужчина выстрелил в жену из табельного оружия и скрылся. Об этом сообщило издание The Times of India.

Инцидент произошёл ночью 12 июля. Между констеблем полиции Дели Манишем Бхати и его супругой Приянкой возник конфликт дома. Позже пара отправилась на скутере, однако спор продолжился уже во время поездки. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда супруги остановились у дороги, вышли из транспорта и вновь начали выяснять отношения.

Во время ссоры мужчина достал служебный пистолет и произвёл выстрел в сторону жены. После этого он покинул место происшествия. Пострадавшую доставили к врачам, но спасти её не удалось. Сам полицейский, по данным издания, до сих пор находится в розыске.

Родственники погибшей рассказали, что Приянка вышла замуж за Бхати в 2023 году. По их словам, напряжённость в семье возникла вскоре после свадьбы. Близкие женщины утверждают, что одной из причин конфликтов стали финансовые требования со стороны мужа, который якобы был недоволен размером приданого. Позже, как считали родственники, этот вопрос удалось уладить.

Ранее в Великобритании начали расследование после обнаружения тел женщины и двух её дочерей в доме недалеко от Бедфорда. Полицию вызвали после того, как родственники и знакомые несколько дней не могли связаться с семьёй. Основным подозреваемым по делу стал 45-летний муж погибшей.