Мужчина зарезал жену и детей и улетел в Зимбабве, его ищет Интерпол

В Великобритании расследуют гибель женщины и двух её дочерей, тела которых обнаружили в доме недалеко от Бедфорда. О случившемся стало известно после того, как близкие несколько дней не могли связаться с семьёй, передает Metro.

Тревогу забили знакомые, заметив, что мать перестала отвечать на звонки, а дети не появлялись на людях. После поисков полицейские нашли в доме погибших женщину и двух девочек, младшей из которых было пять лет.

Главным подозреваемым считается 45-летний глава семьи. По данным следствия, после произошедшего он покинул Великобританию через аэропорт Хитроу и сейчас находится в Зимбабве.

«Мы задействуем всю мощь закона в этом расследовании. Уголовные расследования не знают границ», — заявили представители полиции, призвав мужчину добровольно сдаться властям.

В школе, где училась одна из погибших девочек, произошедшее назвали «полным потрясением». Педагоги вспоминают ребёнка как «добрую, ласковую и всегда с улыбкой на лице».

Причины трагедии пока неизвестны. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и подчёркивают, что расследование ещё не завершено.

«Три невинных человека погибли при самых ужасных обстоятельствах, оставив родственников и друзей в глубокой скорби», — заявили представители следствия.

Ранее в Великобритании после общественного давления министр юстиции анонсировал пересмотр приговоров по делам об убийствах девушек их партнёрами, введя минимальный срок в 25 лет и до десяти дополнительных лет для осуждённых. Матери жертв через благотворительную организацию потребовали справедливости, заявив, что женщины не чувствуют себя в безопасности даже дома.