В Британии значительно увеличат сроки по трём резонансным домашним убийствам

В Великобритании общественность добилась пересмотра итогов нескольких резонансных уголовных дел по факту бытовых убийств девушек их возлюбленными, пишет газета The Guardian. Согласно планам министра юстиции Соединённого королевства Дэвида Ламми, осуждённым за расправы над Элли Гоулд, Поппи Деви-Уотерхаус и Меган Ньюборо грозит до десяти дополнительных лет колонии. Более того, в уголовном кодексе установят минимальный срок в 25 лет за домашние убийства.

Серьёзную роль в кампании сыграли матери жертв, которые требовали справедливости. Они обратились к сочувствующим через благотворительную организацию Killed Women.

«Действующие правила вынесения приговоров неверны. Жизни наших дочерей были отняты жестоким образом, как и жизни других женщин, которых каждую неделю убивают в их собственных домах, в месте, где они имели право чувствовать себя в безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее в аэропорту Бангкока задержали австралийца, который убил 17-летнюю тайку. Обнажённое тело подростка обнаружили недалеко от плавучего рынка в Паттайе.