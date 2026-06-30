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30 июня, 07:07

Кладбищенский педофил арестован за изнасилование и убийство 12-летней девочки в Кузбассе

Суд арестовал мужчину, который изнасиловал и убил девочку на кладбище в Кузбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Lir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lena Lir

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, чьё истерзанное тело нашли на кладбище. Об этом сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

«Сегодня, 30 июня, по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Центральным районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа 2026 года», — уточнили в СК.

Тело школьницы обнаружили на кладбище в Кировском районе спустя двое суток после исчезновения. По данным представителя МВД Ирины Волк, убийца пытался уничтожить улики и поджёг останки. Специалисты смогли выделить ДНК преступника, что помогло оперативно установить его личность. Подозреваемого задержали, расследование продолжается. При этом также рассматривается возможная причастность 14-летней подруги убийцы.

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Андрей Бражников
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