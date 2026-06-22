В Приморье мать убитой 12-летней девочки заявила о возможной подстрекательнице
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Новая девушка 12-летнего школьника, который жестоко убил девочку Машу в посёлке Врангель в Приморье, могла подтолкнуть его к этому преступлению. Так считает мать погибшей. Именно её она называет возможной вдохновительницей, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Пока следователи официально не предъявили обвинений девочке — по делу проходит только мальчик. Но в посёлке многие говорят о её причастности. Мама Маши рассказала, что родители возможной перступницы — люди с деньгами и уже наняли дорогих адвокатов. Женщина боится, что та избежит наказания, хотя по возрасту ей тоже грозит уголовная ответственность.
Про самого убийцу говорят, что у него вспыльчивый характер. В последнее время он жил без матери, только со старшим братом, который тоже ещё школьник. Сейчас мальчика обследуют психиатры — по итогам экспертизы ему могут назначить принудительное лечение. Следствие продолжается.
Напомним, 16 июня в посёлке Врангель в Приморском крае произошла страшная трагедия. На чердаке жилого дома нашли тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти — её задушили. По подозрению в убийстве задержали её одноклассника, тоже 12 лет. Как выяснилось, между ними были романтические отношения, но перед трагедией у них случился конфликт. Подросток угрожал девочке расправой, если она с ним расстанется. В день убийства он избил её, надругался, а потом задушил. После этого он пытался заметать следы. Задержанный признал свою вину и даже участвовал в следственном эксперименте, где показал, как всё произошло. Суд отправил его под арест. Сейчас с ним работают следователи, выясняются все обстоятельства.
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