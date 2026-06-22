В Приморье мать убитой 12-летней девочки заявила о возможной подстрекательнице

Новая девушка 12-летнего школьника, который жестоко убил девочку Машу в посёлке Врангель в Приморье, могла подтолкнуть его к этому преступлению. Так считает мать погибшей. Именно её она называет возможной вдохновительницей, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пока следователи официально не предъявили обвинений девочке — по делу проходит только мальчик. Но в посёлке многие говорят о её причастности. Мама Маши рассказала, что родители возможной перступницы — люди с деньгами и уже наняли дорогих адвокатов. Женщина боится, что та избежит наказания, хотя по возрасту ей тоже грозит уголовная ответственность.

Про самого убийцу говорят, что у него вспыльчивый характер. В последнее время он жил без матери, только со старшим братом, который тоже ещё школьник. Сейчас мальчика обследуют психиатры — по итогам экспертизы ему могут назначить принудительное лечение. Следствие продолжается.