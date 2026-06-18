Подросток, убивший школьницу в Приморье, угрожал ей расправой при расставании

15-летний подросток, обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Углекамске (Партизанский городской округ) Приморского края, угрожал ей расправой в случае расставания. Это следует из аудиозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Владивосток №1».

«Если мы расстанемся, я её убью», — сказал обвиняемый. При этом он заявил, что всё ещё испытывает к ней чувства.

Сейчас решается вопрос о принудительной госпитализации юноши в медицинское учреждение. Там он пройдёт судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты определили его вменяемость и способность осознавать содеянное.

Тело девушки обнаружили 11 июня в Углекаменске. Первичный осмотр не выявил следов насилия, однако судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти — механическую асфиксию. Следователи быстро вышли на подозреваемого — 15-летнего знакомого погибшей. По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток сдавил жертве шею, пока она не перестала дышать. Пытаясь скрыть преступление, он спрятал тело и рассказывал друзьям, что нашёл девушку без сознания. Однако под тяжестью собранных улик фигурант дал признательные показания и детально воспроизвел механизм убийства во время проверки показаний на месте. Суд заключил подростка под стражу.

Ранее в Приморье произошло ещё одно убийство школьницы. Тело девочки было найдено на чердаке жилого дома в посёлке Врангель (Находкинский городской округ). К преступлению, по версии следствия, причастен её сверстник — мальчик из благополучной семьи. Следственные органы возбудили два уголовных дела: по факту убийства и халатности. Как стало известно, убийца пытался скрыть следы преступления, спрятав тело. Следователи намерены проверить деятельность должностных лиц из системы профилактики.