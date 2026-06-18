Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 06:06

Подросток, убивший школьницу в Приморье, угрожал ей расправой при расставании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ermolaev Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ermolaev Alexander

15-летний подросток, обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Углекамске (Партизанский городской округ) Приморского края, угрожал ей расправой в случае расставания. Это следует из аудиозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Владивосток №1».

«Если мы расстанемся, я её убью», — сказал обвиняемый. При этом он заявил, что всё ещё испытывает к ней чувства.

Сейчас решается вопрос о принудительной госпитализации юноши в медицинское учреждение. Там он пройдёт судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты определили его вменяемость и способность осознавать содеянное.

Тело девушки обнаружили 11 июня в Углекаменске. Первичный осмотр не выявил следов насилия, однако судебно-медицинская экспертиза установила истинную причину смерти — механическую асфиксию. Следователи быстро вышли на подозреваемого — 15-летнего знакомого погибшей. По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток сдавил жертве шею, пока она не перестала дышать. Пытаясь скрыть преступление, он спрятал тело и рассказывал друзьям, что нашёл девушку без сознания. Однако под тяжестью собранных улик фигурант дал признательные показания и детально воспроизвел механизм убийства во время проверки показаний на месте. Суд заключил подростка под стражу.

Пьяный петербуржец пырнул ножом беременную сожительницу, ребёнок погиб
Пьяный петербуржец пырнул ножом беременную сожительницу, ребёнок погиб

Ранее в Приморье произошло ещё одно убийство школьницы. Тело девочки было найдено на чердаке жилого дома в посёлке Врангель (Находкинский городской округ). К преступлению, по версии следствия, причастен её сверстник — мальчик из благополучной семьи. Следственные органы возбудили два уголовных дела: по факту убийства и халатности. Как стало известно, убийца пытался скрыть следы преступления, спрятав тело. Следователи намерены проверить деятельность должностных лиц из системы профилактики.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar