Убийца девочки в Приморье пытался заметать следы

15-летний подросток, обвиняемый в убийстве школьницы в приморском Партизанске, пытался замести следы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Как уточнили в ведомстве, убитой девочке было не 12 лет, а 16.

«Фигурант попытался скрыть следы преступления, спрятал тело и ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что случайно обнаружил девушку без сознания. Однако под давлением собранных доказательств, молодой человек признался в содеянном», — говорится в сообщении СК.

Подросток признал свою вину и участвовал в следственном эксперименте, детально воссоздав ход событий. Суд арестовал подозреваемого. Расследование продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

Как сообщалось ранее, трагедия разыгралась в Приморье: на чердаке одной из многоэтажек было найдено тело школьницы. К преступлению, по версии следствия, причастен её сверстник — подросток из благополучной семьи. Ребята были знакомы и учились вместе в школе. Правоохранителями было возбуждено два уголовных дела — о гибели ребёнка и о халатности.