Тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в Приморье, задержан подросток

Страшная находка потрясла поселок Врангель в Приморском крае. На чердаке жилого дома обнаружили тело 12-летней девочки с явными следами насильственной смерти. Следствие оперативно отреагировало на инцидент.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального СУСК Аврора Римская.

По подозрению в совершении тяжкого деяния сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Сейчас решается вопрос о принудительной госпитализации юноши в медицинское учреждение. Там он пройдёт судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты определили его вменяемость и способность осознавать содеянное.

На этом карательная машина не остановилась. Параллельно запущено расследование по факту халатности. Следователи намерены проверить деятельность должностных лиц из системы профилактики.

Цель надзорных органов — выяснить, как допустили случившееся и какие факторы подтолкнули несовершеннолетнего к столь жестокому шагу. Правовая оценка действиям ответственных чиновников будет дана в ходе предстоящих разбирательств.

Сопровождение дела осуществляют оперативники краевого УМВД. Общественность ждет ответов, почему предупредительные механизмы, призванные защищать детей, в данном случае не сработали.

Ранее в посёлке Писаревка (Гайский округ) Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь. Подозреваемого объявили в розыск. Его мотивы устанавливаются.