В Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь
Обложка © Life.ru
В посёлке Писаревка (Гайский округ) Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь. О деталях случившегося рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Днём 12 июня в одном из домов на улице Центральной обнаружили тело хозяйки. У 47-летней местной жительницы зафиксировали признаки насильственной гибели.
В том же помещении находилась её дочь. Девушка выжила, пострадавшую экстренно доставили в лечебное учреждение. Информация о её возрасте пока не разглашается.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Действиям нападавшего дали правовую оценку сразу по двум статьям: убийство и покушение на жизнь двух человек.
Сейчас первостепенная задача правоохранителей — выяснить, где скрывается подозреваемый. Мужчину объявили в розыск.
Параллельно оперативники продолжают работу на месте трагедии. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняя мотивы и все обстоятельства нападения.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.