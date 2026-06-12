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12 июня, 12:57

В Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Писаревка (Гайский округ) Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь. О деталях случившегося рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Днём 12 июня в одном из домов на улице Центральной обнаружили тело хозяйки. У 47-летней местной жительницы зафиксировали признаки насильственной гибели.

В том же помещении находилась её дочь. Девушка выжила, пострадавшую экстренно доставили в лечебное учреждение. Информация о её возрасте пока не разглашается.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Действиям нападавшего дали правовую оценку сразу по двум статьям: убийство и покушение на жизнь двух человек.

Сейчас первостепенная задача правоохранителей — выяснить, где скрывается подозреваемый. Мужчину объявили в розыск.

Параллельно оперативники продолжают работу на месте трагедии. Следователи восстанавливают полную картину преступления, выясняя мотивы и все обстоятельства нападения.

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Никита Никонов
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