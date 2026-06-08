Отчим 2 года насиловал юную россиянку, угрожая убить всю её семью и даже кошку

Житель Красноярска осуждён на 17 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над малолетней падчерицей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статьям об изнасиловании, истязаниях и угрозах. Ему также назначено принудительное лечение у психиатра. С декабря 2022 года по май 2025 года, пока его жена находилась на суточных дежурствах, он систематически насиловал девочку. После этого он приставлял к её шее нож и угрожал: если она кому-то расскажет, он вывезет её в лес и убьёт, а матери скажет, что та сбежала.

Также злоумышленник угрожал расправой всей семье и даже их кошке. Девочка никому не рассказывала об этом два года, поскольку ему удалось её запугать.

Ранее в Великобритании полиция задержала группу мигрантов, которых обвиняют в длительном сексуальном насилии над детьми. Под арест попали семеро мужчин 20–21 года. По данным следствия, пятеро из них прибыли в Англию на небольших лодках в 2021–2022 годах. Ещё один подозреваемый успел покинуть страну, сейчас британские власти добиваются его возвращения.