Опекун и 7 его друзей месяцами насиловали школьницу, она беременна

В полицию Нигерии обратилась 16-летняя девушка с заявлением о групповом изнасиловании, в надругательстве обвинили её законного опекуна и его друзей. Об ужасающем преступлении пишет издание Chronicle.ng.

По словам пострадавшей, мужчина насиловал её каждую ночь и регулярно приглашал к себе семерых приятелей для тех же целей. У него есть супруга, однако женщина перенесла инсульт и не могла помешать происходящему.

О случившемся стало известно после того, как местный католический священник заметил неладное в этой семье и помог несовершеннолетней сбежать. В ходе медицинского обследования выяснилось, что девочка находится на втором месяце беременности. Сама пострадавшая также обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В отношении опекуна возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется. В рамках разбирательства уже задержаны двое мужчин, остальные соучастники находятся в бегах.

Ранее Life.ru сообщал, что двое полицейских в Ивановской области обвиняются в сексуальном насилии в отношении женщины, которая является фигуранткой дела о нелегальном обороте запрещённых веществ. По предварительным данным, ещё одна местная жительница стала жертвой насилия. Её изнасиловали полицейский и его сожительница.