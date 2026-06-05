ДНК выдала спустя 20 лет: Под Владимиром поймали убийцу и насильника 16-летней школьницы

Во Владимирской области завершили расследование дела 20-летней давности об убийстве и изнасиловании 16-летней девочки. Перед судом предстанет 56-летний житель Вязников. Об этом пишет пресс-служба СК РФ. Сам обвиняемый признал лишь убийство.

Во Владимирской области передали в суд дело об убийстве девочки. Видео © Telegram/ СУ СК России по Владимирской области

По версии следствия, 21 июня 2005 года мужчина после крупного проигрыша в игровых автоматах пришел в дом на улице Железнодорожной. Он был пьян и находился в агрессивном состоянии.

В подъезде обвиняемый услышал музыку из квартиры знакомой, где находилась её несовершеннолетняя дочь. Когда школьница открыла дверь, он напал на неё. Злоумышленник нанёс ребёнку 14 ударов ножом и не менее 17 ударов руками, ногами и деревянным табуретом. После преступления мужчина попытался скрыть следы, постирав одежду в квартире матери.

Раскрыть дело удалось после повторных экспертиз по материалам прошлых лет. На вещественных доказательствах специалисты обнаружили ДНК-профиль фигуранта. После задержания мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Сейчас он находится под стражей, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Life.ru сообщал, что двое полицейских в Ивановской области обвиняются в сексуальном насилии в отношении женщины, которая является фигуранткой дела о нелегальном обороте запрещённых веществ. Ещё одна местная жительница, предварительно, был изнасилована полицейским и его сожительницей.