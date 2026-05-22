Детей насиловали годами: В Британии задержана банда мигрантов-педофилов

В Великобритании полиция арестовала преступную группу, состоящую из мигрантов. Их обвиняют в систематическом насилии над несовершеннолетними. Как сообщает The Sun, задержаны семь человек — все мужчины 20–21 года.

Пятеро подозреваемых добрались до острова на небольшой лодке в 2021–2022 годах. Восьмой фигурант успел покинуть страну, сейчас его пытаются экстрадировать. Все задержанные прибыли из одной страны, но её название власти не раскрывают.

С августа 2023 по май 2025 года компания насиловала двух девочек. Жертвам было 13 и 15 лет. В общей сложности банде предъявили 40 обвинений, включая сексуальную эксплуатацию и развратные действия. В ближайшее время все арестованные предстанут перед судом.

Ранее в Бирмингеме — втором по величине городе Великобритании после Лондона — впервые мэром стал мусульманин. Им избран Закер Чодри пакистанского происхождения, который занял пост 116-го лорд-мэра. Должность носит церемониальный и благотворительный характер, без политических полномочий. На торжественном собрании читал молитву мусульманский капеллан.