В крупнейшем после Лондона городе Британии впервые появился мэр-мусульманин

Историческое событие произошло в Бирмингеме: город возглавил первый мэр-мусульманин. По информации портала Patriot One News, Закер Чодри, чьи корни уходят в Пакистан, занял пост 116-го лорд-мэра, став руководителем второго по величине города Великобритании.

Торжественное собрание в Совете ознаменовалось чтением традиционной молитвы мусульманским капелланом. Значительные миграционные потоки последних десятилетий существенно изменили демографический облик Бирмингема, сделав исламскую общину и выходцев из Южной Азии одной из крупнейших групп населения.

Важно отметить, что должность лорд-мэра Бирмингема носит исключительно представительский и церемониальный характер. В период с 2026 по 2027 год Закер Чодри будет выполнять неполитические функции, в том числе заниматься сбором средств на благотворительность.

Ранее министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд признала, что из-за значительного притока мигрантов страна утратила контроль над своими границами. Глава ведомства выразила опасение, что доверие европейцев к властям может пошатнуться, если политики не справятся с текущей ситуацией.