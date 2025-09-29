В Британии обновили антирекорд по количеству нелегалов в одной лодке

Телеканал ITV сообщил о прибытии в Великобританию рекордного количества нелегальных мигрантов на одной лодке — 125 человек. Предыдущий антирекорд был установленный в августе, когда на одном судне прибыло 106 мигрантов.

«Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна», — говорится в сообщении канала.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила о намерении рассмотреть все возможные меры для «восстановления порядка в иммиграционной системе» на фоне растущего потока нелегалов.

Многие нелегальные мигранты стремятся попасть в Соединённое Королевство, чтобы получить статус беженца, который предоставляет доступ к финансовой помощи и социальным программам. В прошлом году свыше 36,8 тысячи человек незаконно пересекли Ла-Манш на лодках, что на четверть больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество мигрантов было зафиксировано в 2022 году, когда в Британию прибыли более 45,7 тысячи человек. Власти страны вынуждены тратить миллионы фунтов стерлингов ежедневно на размещение просителей убежища в гостиницах.

Ранее министр внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что порядка 670 тысяч иностранцев находятся на территории России нелегально. По данным главы МВД, около трети из них являются детьми или женщинами. 10 сентября истёк крайний срок, когда иностранцы могли легализоваться в стране по указу президента.