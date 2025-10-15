Сектор Газа
15 октября, 13:13

В МВД Британии признали потерю контроля над границами из-за наплыва мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд признала, что из-за значительного притока мигрантов страна утратила контроль над своими границами. Об этом пишет газета Financial Times.

«Шабана Махмуд в преддверии встречи с представителями балканских стран, целью которой является остановить поток нелегальных мигрантов в Европу, признала, что Британия и другие страны потеряли контроль над собственными границами», — говорится в публикации.

Глава ведомства выразила опасение, что доверие европейцев к властям может пошатнуться, если политики не справятся с текущей ситуацией.

Издание отмечает, что на фоне растущей популярности правой партии Reform UK Найджела Фаража в Британии, левоцентристское правительство лейбористов вынуждено ужесточать свою миграционную политику. Недовольство граждан усиливается из-за размещения нелегалов в гостиницах, а недавние массовые протесты были спровоцированы обвинениями в адрес мужчины из Эфиопии в изнасиловании девочки и женщины.

Ранее сообщалось, что в Британии обновили антирекорд по количеству нелегалов в одной лодке — 125 человек. Предыдущий антирекорд был установленный в августе, когда на одном судне прибыло 106 мигрантов.

