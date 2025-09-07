Мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз

Власти Великобритании разработали планы по переводу мигрантов из гостиниц в адаптированные казармы на территории бывших военных баз. Согласно информации Telegraph, официальное представление новой стратегии размещения лиц, ищущих убежища, запланировано на ближайшие недели.

Инициатива исходит от министра внутренних дел Шабаны Махмуд, которой премьер-министр Кир Стармер поручил взять под контроль кризис, связанный с нелегальным прибытием мигрантов. В рамках нового подхода власти также намерены закрыть десятки специализированных отелей, использовавшихся для временного размещения беженцев.

Параллельно британское правительство ведёт переговоры о заключении соглашения с Германией по обмену мигрантами, что следует из дипломатической стратегии, ранее применённой при подписании аналогичного документа с Францией. Переселение в казармы рассматривается как мера по сокращению расходов на содержание мигрантов и оптимизации системы предоставления убежища.