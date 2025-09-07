Мессенджер MAX
7 сентября, 01:08

Мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз

Telegraph: Британия планирует переселить мигрантов в казармы бывших военных баз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Власти Великобритании разработали планы по переводу мигрантов из гостиниц в адаптированные казармы на территории бывших военных баз. Согласно информации Telegraph, официальное представление новой стратегии размещения лиц, ищущих убежища, запланировано на ближайшие недели.

Инициатива исходит от министра внутренних дел Шабаны Махмуд, которой премьер-министр Кир Стармер поручил взять под контроль кризис, связанный с нелегальным прибытием мигрантов. В рамках нового подхода власти также намерены закрыть десятки специализированных отелей, использовавшихся для временного размещения беженцев.

Параллельно британское правительство ведёт переговоры о заключении соглашения с Германией по обмену мигрантами, что следует из дипломатической стратегии, ранее применённой при подписании аналогичного документа с Францией. Переселение в казармы рассматривается как мера по сокращению расходов на содержание мигрантов и оптимизации системы предоставления убежища.

Полиция Лондона задержала свыше 400 участников пропалестинской акции
Ранее профессор Бетц из Великобритании сделал тревожный прогноз, заявив о 95%-ной вероятности возникновения гражданской войны в Европе. По его мнению, многие крупные города стали «дикими зонами» из-за катастрофического уровня коррупции, упадка промышленности, разрушения инфраструктуры и резкого увеличения числа частных охранных компаний.

Артём Гапоненко
