Полиция Лондона задержала свыше 400 участников пропалестинской акции

В Лондоне полиция задержала более 400 участников пропалестинских протестов, которые прошли в поддержку запрещённой в Великобритании группы Palestine Action. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что часть задержанных совершала нападения на полицейских.

В официальном сообщении на сайте полиции уточняется, что на субботней акции под названием «Защитим наших присяжных» было задержано свыше 425 человек. Более 25 задержаний связаны с насильственными действиями против сотрудников сил правопорядка.