Полиция Лондона задержала свыше 400 участников пропалестинской акции
В Лондоне полиция задержала более 400 участников пропалестинских протестов, которые прошли в поддержку запрещённой в Великобритании группы Palestine Action. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что часть задержанных совершала нападения на полицейских.
В официальном сообщении на сайте полиции уточняется, что на субботней акции под названием «Защитим наших присяжных» было задержано свыше 425 человек. Более 25 задержаний связаны с насильственными действиями против сотрудников сил правопорядка.
Ранее Life.ru писал, что Лондон вслед за Парижем собрался признать Палестину. Официальная процедура может пройти уже во второй половине сентября. До этого британские власти потребовали от Тель-Авива прекратить военные действия в секторе Газа, но категорический отказ Израиля идти на уступки заставил британцев заявить о признании палестинского государства.