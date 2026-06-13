Муж убил главу колл-центра Домодедовской больницы, без мамы остались 3 детей

В Московской области жестоко убита 38-летняя многодетная мать, глава колл-центра Домодедовской больницы Дарья Корышева. Подозревается её 43-летний супруг, он задержан. Преступление произошло в доме убитой 12 июня.

Смерть сотрудницы подтвердили в самой клинике. Женщина проработала в больнице около 5 лет, до этого трудилась в авиакомпании «Люфтганза». По словам коллег, Дарья была открытой, общительной, увлекалась спортом и любила животных. У неё осталось трое детей.

«12 июня 2026 года около 10 часов утра в квартире жилого дома в мкр. Западный г.о. Домодедово между супругами произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес своей 38-летней жене не менее двух ударов ножом в область грудной клетки», — информирует региональная прокуратура.

Ранее в посёлке Писаревка (Гайский округ) Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь. Подозреваемого объявили в розыск. Его мотивы устанавливаются.