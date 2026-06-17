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17 июня, 09:13

В Алтайском крае мужчина застрелил тёщу и ранил жену во время застолья

Обложка © MAX / СУ СКР по Алтайскому краю

Обложка © MAX / СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае 60-летний мужчина открыл стрельбу по членам собственной семьи. В результате одна женщина погибла, вторая госпитализирована. Об этом сообщили в региональных главках СК и МВД.

Инцидент произошёл в Целинном районе. Мужчина находился в гостях у тёщи вместе с супругой. Во время застолья возник конфликт на бытовой почве. Он ушёл домой, взял незарегистрированное двуствольное ружьё и вернулся.

По данным Следственного комитета, злоумышленник произвёл несколько выстрелов. 67-летняя мать жены скончалась на месте от огнестрельных ранений. Её 44-летняя дочь экстренно госпитализирована в районную больницу.

Полиция прибыла оперативно. Оружие и гильзы изъяты, назначена экспертиза. Мужчина задержан. Он не является владельцем ружья — по его словам, нашёл его осенью прошлого года на окраине села.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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Дарья Денисова
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