Неизвестный застрелил мужчину и скрылся на машине во Владикавказе

Неизвестный застрелил местного жителя в лесопарковой зоне Владикавказа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в СУ СК России по Северной Осетии.

По данным следствия, преступление произошло вечером 13 июня. Мужчина находился в лесопарковой зоне рядом с улицей Кабардинской, когда неизвестный выстрелил в него из огнестрельного оружия.

«По данным следствия, в вечернее время 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа, неустановленное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылось на автомобиле отечественного производства», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Позднее он скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в польском городе Бяла-Подляска застрелили 44-летнего гражданина России. Стрельба произошла на парковке на улице Королевы Ядвиги примерно в 10:00 по местному времени. Польские СМИ раскрыли личность убитого россиянина в городе Бяла-Подляска. Предположительно, это художник-карикатурист Семён Скрепецкий. Он известен своими сатирическими работами. Полиция задержала таксиста, который, по предварительным данным, доставил нападавших к месту происшествия.