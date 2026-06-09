В Донецке застрелили мужчину, пытавшегося разнять чужую драку на улице

В Донецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве велосипедиста. По данным СУ СКР по региону, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня 2026 года.

Потерпевший, проезжая мимо Дворца культуры шахты имени Абакумова, попытался разнять драку. В результате словесной перепалки подозреваемый выстрелил в велосипедиста из пистолета. Мужчина скончался от полученного ранения по дороге в больницу. Личность и местонахождение подозреваемого были оперативно установлены, и его задержали по горячим следам.

По факту совершения убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) начато уголовное преследование. Задержанному лицу в ближайшее время будет официально предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области во время совместной автомобильной поездки пропали 42-летний отец и 18-летний сын. Мужчину нашли убитым спустя три дня в брошенной в лесу машине, а парня там не оказалось. Однако он быстро нашёлся и был задержан правоохранителями. На допросе молодой человек сознался в убийстве отца.