Фатальная семейная поездка: В лесу под Липецком нашли убитого мужчину, его 18-летний сын бесследно исчез

В Липецкой области по дороге домой пропали 43-летний мужчина и его 18-летний сын. Тело отца спустя три дня обнаружили в лесу с признаками насильственной смерти, молодого человека до сих пор ищут, сообщает SHOT.

Алексей и Артём.

В пятницу Алексей выехал на синем «Матизе» из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать Артёма из колледжа. Однако домой они не вернулись. Последний раз мужчину и парня зафиксировали камеры на посту в городе Лебедянь — в 40 километрах от дома.

Уже через час после этого их телефоны стали недоступны. В ходе поисков в лесном массиве обнаружили припаркованный синий автомобиль, а рядом с ним — тело Алексея.

Местонахождение Артёма пока неизвестно. Следователи проверяют версию о его возможной причастности к гибели отца. Возбуждено уголовное дело.

Родственники рассказали, что Алексей и Артём регулярно ездили по этому маршруту — отец отвозил сына в областной центр. Отношения между ними всегда были хорошие и доверительные, в день исчезновения они не ссорились.

