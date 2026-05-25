25 мая, 13:12

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых. Волонтёры отрабатывают новые направления, которые не смогли обследовать зимой из-за обильных снежных заносов. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — сказала она.

По её словам, в некоторых местах высота сугробов до сих пор превышает человеческий рост. Поиски стартовали 23 мая, в них участвуют пять человек и четыре единицы техники. Изначально предполагалось, что пропавшие могли направиться к «Камню желаний», который находится на горе Мальвинка. Точный маршрут семьи остаётся неизвестным, но волонтёры надеются, что новая фаза прочёсывания местности даст результат.

«Повёл в пропасть»: ИИ назвал причину исчезновения Усольцевых в уральской тайге

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказывал, что масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновят в конце мая или начале июня. По его словам к операции планировали подключить добровольцев; тем временем поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Как уточняет отряд «Спасатель», в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа ищут троих человек, пропавших 28 сентября 2025 года.

Анастасия Никонорова
