В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых. Волонтёры отрабатывают новые направления, которые не смогли обследовать зимой из-за обильных снежных заносов. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — сказала она.
По её словам, в некоторых местах высота сугробов до сих пор превышает человеческий рост. Поиски стартовали 23 мая, в них участвуют пять человек и четыре единицы техники. Изначально предполагалось, что пропавшие могли направиться к «Камню желаний», который находится на горе Мальвинка. Точный маршрут семьи остаётся неизвестным, но волонтёры надеются, что новая фаза прочёсывания местности даст результат.
Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказывал, что масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновят в конце мая или начале июня. По его словам к операции планировали подключить добровольцев; тем временем поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Как уточняет отряд «Спасатель», в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа ищут троих человек, пропавших 28 сентября 2025 года.
