«Повёл в пропасть»: ИИ назвал причину исчезновения Усольцевых в уральской тайге

Семья Усольцевых не заблудилась в лесу, а пошла по маршруту, проложенному навигатором, который привёл их к гибели. Об этом со ссылкой на анализ искусственного интеллекта пишет AиФ.

Утверждается, что сециалисты изучили сотни гигабайтов информации по этому делу с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Полученные результаты позволили по-новому объяснить «белые пятна» в трагедии.

Особенность местности в районе урочища Буратинка — зона с так называемым «визуальным сглаживанием». На экране смартфона этот участок выглядит как пологая и вполне проходимая равнина.

Причина кроется в работе спутниковых карт. При переходе между снимками алгоритм интерполяции ошибочно принимает каменные осыпи (курумники) за сплошные гладкие поверхности, поясняет издание.

В реальности под тонким слоем снега и веток там скрываются глубокие расщелины между крупными валунами. Человек, доверившийся электронному помощнику, оказывается в ловушке: видимая простота оборачивается смертельно опасным рельефом.

Ранее Life.ru писал, что сын Ирины Усольцевой назвал сроки масштабных поисков. К поисковой операции планируют подключить добровольцев. При этом официальной информации о начале новой активной фазы поисков пока не поступало. Известно, что краевые спасатели уже выезжали в район исчезновения семьи 15 и 16 мая.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Красноярском крае. Несмотря на то что в машине осталась крупная сумма денег, а масштабные поиски с участием сотен людей не дали результатов, в мае 2026 года операция возобновилась. Основной версией следствия остаётся несчастный случай, однако выдвигаются и нестандартные предположения: от побега семьи за границу с секретными технологиями до встречи с отшельниками-староверами или таежными сектантами.