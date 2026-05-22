22 мая, 14:10

Пропавшие в тайге Усольцевы могут находиться за рубежом, заявил криминалист

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT заявил, что поиски супругов Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери Арины, пропавших в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, могут оказаться пустой тратой времени. По его мнению, семья имела возможность выехать за границу.

«Моя версия, что они имитировали своё исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге — пустая трата времени», — сказал он.

За два дня новых поисков спасатели обследовали новые участки леса в поисках Усольцевых, однако результата это не принесло. Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. Причины таинственной пропажи семьи разнятся. Спасатели считают, что Усольцевы могли обладать секретными данными, поэтому исчезли намеренно.

К поискам семьи Усольцевых могут подключить егерей и охотников
Дарья Нарыкова
