Пропавшие в тайге Усольцевы могут находиться за рубежом, заявил криминалист

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с RT заявил, что поиски супругов Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери Арины, пропавших в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, могут оказаться пустой тратой времени. По его мнению, семья имела возможность выехать за границу.