Пропавшие в тайге Усольцевы могли обладать секретными данными, заявил спасатель

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла обладать секретными данными или технологиями, это объясняет возобновление поисков исчезнувших спустя почти год, предположил спасатель Денис Киселёв. Он выразил недоумение из-за того, что спасателей дёргают на поиски почти через год после ЧП.

«Вероятно, мы не знаем главного. Либо они пропали с какими-то секретными технологиями, либо с чем-то ещё, из-за чего обязательно надо их найти», — отметил альпинист в беседе с NEWS.ru.