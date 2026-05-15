15 мая, 09:42

Пропавшие в тайге Усольцевы могли обладать секретными данными, заявил спасатель

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла обладать секретными данными или технологиями, это объясняет возобновление поисков исчезнувших спустя почти год, предположил спасатель Денис Киселёв. Он выразил недоумение из-за того, что спасателей дёргают на поиски почти через год после ЧП.

«Вероятно, мы не знаем главного. Либо они пропали с какими-то секретными технологиями, либо с чем-то ещё, из-за чего обязательно надо их найти», — отметил альпинист в беседе с NEWS.ru.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили с помощью БПЛА
Напомним, семья Усольцевых пропала после прогулки в районе Манской петли. При этом следователи не исключают инсценировку и выезд за границу. Тем не менее, люди продают дома и бегут из «петли смерти», где пропали Усольцевы.

Борис Эльфанд
