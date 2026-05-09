День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:28

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили с помощью БПЛА

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновились — первыми на место отправятся координатор и пилоты беспилотников для оценки обстановки. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Специалисты будут работать в тесной связке с экстренными службами региона. Массовых поисков с участием добровольцев пока не планируется — в районе всё ещё лежит полутораметровый слой снега.

«Мы не останемся равнодушными»: Жители Красноярского края снова пойдут в тайгу за семьёй Усольцевых
«Мы не останемся равнодушными»: Жители Красноярского края снова пойдут в тайгу за семьёй Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года после однодневной поездки к горному хребту. Одна из версий – инсценировка исчезновения и побег за границу, поскольку Сергей Усольцев публично критиковал власти и был задействован в реализации американских проектов в России. Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут затянуться на годы, если в ближайшее время не появится никаких новых следов. Главным фактором в таких делах становятся любые улики на месте происшествия.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar