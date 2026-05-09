Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили с помощью БПЛА

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновились — первыми на место отправятся координатор и пилоты беспилотников для оценки обстановки. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Специалисты будут работать в тесной связке с экстренными службами региона. Массовых поисков с участием добровольцев пока не планируется — в районе всё ещё лежит полутораметровый слой снега.