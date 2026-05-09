Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили с помощью БПЛА
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновились — первыми на место отправятся координатор и пилоты беспилотников для оценки обстановки. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».
Специалисты будут работать в тесной связке с экстренными службами региона. Массовых поисков с участием добровольцев пока не планируется — в районе всё ещё лежит полутораметровый слой снега.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года после однодневной поездки к горному хребту. Одна из версий – инсценировка исчезновения и побег за границу, поскольку Сергей Усольцев публично критиковал власти и был задействован в реализации американских проектов в России. Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут затянуться на годы, если в ближайшее время не появится никаких новых следов. Главным фактором в таких делах становятся любые улики на месте происшествия.
