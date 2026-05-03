«Мы готовы помогать»: Жители Красноярского края снова пойдут в тайгу за семьёй Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в горах Кутурчинского Белогорья местные жители не теряют надежды. Глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь сообщила ТАСС, что жители окрестных посёлков готовы вновь участвовать в поисках, как только позволит погода.

«Как только поиски возобновятся, местные жители будут готовы помогать. Людей у нас немного, но мы не останемся равнодушными. Кто чем может – окажем помощь и поддержку, как с поисками в тайге, так и волонтёрам в лагере», – заявила Бондарь.

Первая поисковая экспедиция осенью 2025 года стала самой масштабной в регионе: в ней участвовали полторы тысячи человек. Местные не остались в стороне.

«Кто-то ходил в тайгу искать, кто-то еду готовил, кто-то подвозил, располагал людей у себя. Помогали во всём. И в этот раз, конечно, мы готовы», – добавила глава сельсовета.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье – живописном горном хребте на юге Красноярского края, где расположены скалы необычной формы и хвойные леса. Рядом находится посёлок Кутурчин с населением около 30 человек. Всего Минский сельсовет объединяет семь населённых пунктов, каждый из которых находится не менее чем в 50 километрах от места трагедии.

Активные поиски начались через несколько дней, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. В машине семьи следователи обнаружили крупную сумму денег, но туристического снаряжения не нашли. Известно, что члены семьи были одеты в лёгкую одежду, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон Сергея Усольцева в последний раз выходил на связь вечером в день пропажи.

Изначально отрабатывались три версии: несчастный случай, криминал и побег. Версия о побеге была опровергнута собранными доказательствами.

Поиски планируют возобновить в мае после того, как сойдёт снег.

Ранее Life.ru писал, что поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы. Руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв подчеркнул, что любой пропавший достоин быть найденным.