Поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут продолжаться годами, если не будет найдено никаких следов. Об этом заявил RT руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Он подчеркнул, что за любой пропажей стоит либо человеческий фактор, либо сила природы, но не стал исключать тщательно скрываемый криминал.

По словам эксперта, в лесной местности поиски строятся на оставленных следах. Если их не нашли — либо просмотрели, либо их в самом деле нет, либо улики специально были скрыты. Иногда такие преступления раскрываются случайно, когда сам преступник указывает место. Второв подчеркнул, что любой пропавший достоин быть найденным, а сроки зависят от родственников и волонтёрских организаций.

«А волонтёрским организациям и родственникам никаких дополнительных процессуальных оснований не нужно. Пока мы помним о пропавших, пока мы чтим их память, пока мы стараемся оказать содействие, мы будем их искать, мы будем их разыскивать и поддерживать родных и близких», — заключил он.