Поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы

Глава «Поиска пропавших детей» Второв: Семью Усольцевых могут искать годами
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут продолжаться годами, если не будет найдено никаких следов. Об этом заявил RT руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.
Он подчеркнул, что за любой пропажей стоит либо человеческий фактор, либо сила природы, но не стал исключать тщательно скрываемый криминал.
По словам эксперта, в лесной местности поиски строятся на оставленных следах. Если их не нашли — либо просмотрели, либо их в самом деле нет, либо улики специально были скрыты. Иногда такие преступления раскрываются случайно, когда сам преступник указывает место. Второв подчеркнул, что любой пропавший достоин быть найденным, а сроки зависят от родственников и волонтёрских организаций.
«А волонтёрским организациям и родственникам никаких дополнительных процессуальных оснований не нужно. Пока мы помним о пропавших, пока мы чтим их память, пока мы стараемся оказать содействие, мы будем их искать, мы будем их разыскивать и поддерживать родных и близких», — заключил он.
Семья Усольцевых перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года после однодневной поездки к горному хребту. Следователи допускают инсценировку исчезновения и побег за границу — Сергей Усольцев публично критиковал власти и был задействован в реализации американских проектов в России. Полномасштабная поисковая операция с вертолётами и сотнями добровольцев пока не дала результатов. Активные работы возобновят с наступлением тепла.
