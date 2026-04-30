Нападение медведя или секта: Появились новые версии исчезновения семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжается обсуждение исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года, и появляются новые версии произошедшего. Об этом сообщает kp.ru.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе Кутурчинского белогорья в сибирской тайге. Несмотря на масштабные поиски, никаких достоверных следов семьи обнаружить не удалось, а версии их исчезновения продолжают появляться.

В эфире программы «Пусть говорят» вновь обсуждались возможные сценарии случившегося, включая как бытовые, так и конспирологические предположения. Ранее звучали версии о побеге, участии третьих лиц и даже мистических объяснениях, однако Следственный комитет РФ заявлял об отсутствии данных, подтверждающих добровольный уход семьи или выезд за пределы региона.

Отдельно обсуждается версия о «проклятом месте» — Кутурчинском белогорье, где ранее фиксировались другие случаи исчезновения людей. В эфире приводились примеры пропавших в разные годы, однако специалисты подчёркивают, что такие совпадения не являются доказательством какой-либо закономерности.

Сын пропавшей Ирины, Данила, высказал мнение, что родители могли просто уехать, и отверг версии о сектантстве, уточнив, что увлечения матери ограничивались эзотерикой и картами Таро, а отец не имел отношения к подобным практикам. Также в студии выступил блогер Валентин Дегтярев, заявивший о якобы найденных на снимках изображениях, которые он интерпретировал как возможные следы пропавших, однако другие участники обсуждения не подтвердили его выводы.

Параллельно обсуждалась версия нападения медведя, однако охотовед Дмитрий Беленюк опроверг её, указав, что характер возможных следов не соответствует поведению хищника, который обычно не оставляет «разбросанных» фрагментов, а формирует характерные следы борьбы.

Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут затянуться на годы, если в ближайшее время не появится никаких новых следов. В подобных случаях ключевым фактором становятся любые оставленные следы, по которым можно восстановить маршрут и обстоятельства исчезновения. Отсутствие таких зацепок существенно осложняет работу поисковых групп.