К поискам семьи Усольцевых могут подключить егерей и охотников

Замначальника «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT сообщил, что к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могут присоединиться егеря и охотники.

Поисковая работа в тайге сопряжена с риском и имеет свои тонкости, которыми лучше владеют егеря. Если Усольцевы погибли, запах разложения может привлечь медведей.

«Подобные дела, как правило, поручают им», — сказал Щетинин.