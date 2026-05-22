22 мая, 10:23

К поискам семьи Усольцевых могут подключить егерей и охотников

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Замначальника «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT сообщил, что к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могут присоединиться егеря и охотники.

Поисковая работа в тайге сопряжена с риском и имеет свои тонкости, которыми лучше владеют егеря. Если Усольцевы погибли, запах разложения может привлечь медведей.

«Подобные дела, как правило, поручают им», — сказал Щетинин.

За два дня новых поисков спасатели обследовали новые участки леса в поисках Усольцевых, однако результата это не принесло. Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. Причины таинственной пропажи семьи разнятся. Спасатели считают, что Усольцевы могли обладать секретными данными, поэтому исчезли намеренно.

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае можно проводить лишь с БПЛА
Дарья Нарыкова
