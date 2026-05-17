Новые поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае не дали результата

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года. За два дня спасатели обследовали новые участки леса, однако результата это не принесло. Об этом сообщил региональный поисково-спасательный отряд.

Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. В первый день операции специалисты прошли по склонам горных районов и проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров. Также были изучены участки вдоль троп и спуски вниз по склону.

Во второй день поисков к обследованию добавились новые территории — лесной массив в районе горы Мальвинка и подъезды к туристическим маршрутам. Несмотря на расширение зоны работ, следов пропавшей семьи обнаружить не удалось. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что с момента исчезновения семьи Усольцевых в горах прошло уже более полугода, однако поисковые мероприятия продолжаются, а точные обстоятельства их пропажи по-прежнему не установлены. Причиной трагедии мог стать несчастный случай, связанный с резким ухудшением погодных условий в горной местности.