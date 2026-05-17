Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 06:21

Новые поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае не дали результата

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года. За два дня спасатели обследовали новые участки леса, однако результата это не принесло. Об этом сообщил региональный поисково-спасательный отряд.

Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. В первый день операции специалисты прошли по склонам горных районов и проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров. Также были изучены участки вдоль троп и спуски вниз по склону.

Во второй день поисков к обследованию добавились новые территории — лесной массив в районе горы Мальвинка и подъезды к туристическим маршрутам. Несмотря на расширение зоны работ, следов пропавшей семьи обнаружить не удалось. Поиски продолжаются.

«ЛизаАлерт» сделает упор на скалы при поиске Усольцевых
«ЛизаАлерт» сделает упор на скалы при поиске Усольцевых

Ранее сообщалось, что с момента исчезновения семьи Усольцевых в горах прошло уже более полугода, однако поисковые мероприятия продолжаются, а точные обстоятельства их пропажи по-прежнему не установлены. Причиной трагедии мог стать несчастный случай, связанный с резким ухудшением погодных условий в горной местности.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar