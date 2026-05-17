«ЛизаАлерт» сделает упор на скалы при поиске Усольцевых

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье сделает упор на скальные образования. Об этом рассказал председатель отряда Григорий Сергеев, пишет ТАСС.

Сергеев пояснил, что именно каменные зоны представляют наибольшую сложность для поисковиков. Они находятся на высоте, поэтому для их обследования потребуется организовывать промежуточный лагерь прямо на возвышенности. Главная цель отряда — дождаться схода снега, после чего появится возможность исследовать ключевые участки. Руководитель отряда подчеркнул, что основная трудность заключается в безопасности групп. Резкая смена погоды в горах создаёт дополнительные риски для участников операции.

«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — сказал Сергеев.

Ранее сообщалось, что масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Красноярском крае, планируют возобновить в июне. О подготовке новой операции сообщил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. Он заявил, что сам намерен участвовать в поисках. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Обстоятельства пропажи до сих пор остаются невыясненными. Следствие ранее рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег семьи. Версию о добровольном исчезновении позже опровергли.