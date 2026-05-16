Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых с дочкой на «петле смерти»

Прошло уже более полугода с момента исчезновения семьи Усольцевых в горах. Поисковая операция не прекращается, но версии множатся. Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев высказал предположение, что в основе трагедии мог лежать несчастный случай, связанный с резкой сменой погоды.

«Мы рассматриваем эту версию, но пока мы не закончили мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть всё что угодно», — аккуратно заметил спасатель в ответ на вопрос ТАСС.

Напомним, Ирина и Сергей с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Тревогу забили, когда глава семейства не вышла на работу. Следователи осмотрели их машину и нашли внутри крупную сумму наличных. Туристического снаряжения при этом не было. Известно, что семья была одета легко, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон пропавшей ловил сеть вечером того же дня.

Следствие отработало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Последняя была опровергнута доказательствами. Однако точку в истории ставить рано. Останки пока не найдены. Поиски продолжаются.