Дух Мана требует уважения: Правда о «петле смерти», где бесследно пропали не только Усольцевы

В районе красноярской реки Маны, который местные жители прозвали «петлёй смерти», за последние годы бесследно пропали как минимум семь человек — и это не считая загадочного исчезновения семьи Усольцевых прошлой осенью. Так, 9 марта 2026 года пропал бывший спецназовец Виктор Потаенков.

В августе 2019 года в лесу возле поселка Мина заблудился 67-летний кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин. Мужчина разделился с четырьмя друзьями, отправившись за ягодами, и больше его никто не видел. Утверждается также, что до Усольцевых в этом же районе пропал турист Владимир Ращепкин. На фоне этих событий местные жители начали массово распродавать дома вблизи злополучного места.

Нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила, что люди на Земле — скорее гости, чем хозяева планеты. Она подчеркнула, что наши прадеды уважали и чтили права духов, обитающих в мистических местах.

«Существует много мест совершенно особого, мистического толка. И не везде их исконные обитатели рады видеть нас, людей. Наши предки хорошо знали и понимали это, потому и читаем мы в русских сказках и былинах о леших, водяных, кикиморах и других», — отметила мистик.