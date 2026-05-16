Стали известны новые сроки возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых

Масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае, планируется возобновить в июне. О подготовке новых поисковых мероприятий сообщил ТАСС сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

«Насколько я знаю, поиски [масштабные] в начале июня запланированы», — сказал он.

По его словам, он сам планирует принять участие в поисковой операции, которая намечена на начало июня.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Обстоятельства исчезновения семьи до сих пор остаются невыясненными, поисковые работы ранее уже проводились.

Ранее сообщалось, что спасатель предположил, что исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть связано с некими скрытыми обстоятельствами. Альпинист удивился тому, что поисковые работы решили возобновить почти спустя год после пропажи туристов.