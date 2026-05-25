Спасатели проверили труднопроходимые тропы, но Усольцевых не нашли

Поиски пропавшей семьи Усольцевых продолжаются, но пока безрезультатно. Спасатели обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья.

«В районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа продолжается поиск трёх человек, пропавших 28 сентября 2025 года. За прошедшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 кв. километров труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка», — уточняет отряд «Спасатель».

За прошедшие сутки сотрудники Красноярского и Дивногорского отрядов прочесали территорию за скалами Буратинка и Мальвинка. К поискам также подключились представители Следственного комитета и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Краевые спасатели выехали на трёхдневную операцию 23 мая — задействованы пять человек и четыре единицы техники.

Точный маршрут пропавших остаётся неизвестным. По одной из версий, они могли направиться к горе Мальвинка, где находится «Камень желаний».

