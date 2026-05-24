24 мая, 03:10

Спасатели прошли 6 километров тайги в поисках семьи Усольцевых

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Спасатели обследовали шесть километров лесного массива в районе Кутурчинского Белогорья во время повторных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевой службе «Спасатель».

Поисковая операция проходит в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. К работам привлекли сотрудников Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов.

«23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. километров лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить», — говорится в сообщении.

По данным службы, поиски проводят по заявке следственных органов. Спасатели работают в районе с 23 по 26 мая.

Пропавшие в тайге Усольцевы могут находиться за рубежом, заявил криминалист

Ранее сообщалось, что масштабные поиски семьи Усольцевых могут возобновить в конце мая или начале июня. Об этом рассказывал сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. По его словам, к операции планировали подключить добровольцев. При этом официальной информации о начале новой активной фазы поисков ещё не поступало.

Антон Голыбин
