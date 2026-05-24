В Обнинске третьи сутки ищут 14-летнюю девочку, пропавшую по пути из школы

В Обнинске третьи сутки разыскивают 14-летнюю школьницу, которая бесследно исчезла по дороге домой. Подробности поисков рассказал Telegram-каналу Baza отец девочки.

Утром 21 мая Анна Доброскина ушла на учёбу, но после занятий дома уже не появилась. Последний раз её фиксировали камеры наблюдения около полуночи того же дня на трассе в районе Белоусово, неподалёку от заправки. В той стороне проживают бабушка с дедушкой, однако внучка к ним так и не заглянула.

С тех пор о местонахождении ребёнка ничего не известно. Друзья предполагали, что школьница могла отправиться к своему приятелю, но эта версия не подтвердилась. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

