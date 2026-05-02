Кому-то улыбалась: Пропавшая неделю назад 15-летняя девочка попала на камеры в Дагестане

Пресс-служба МВД Дагестана разместила в соцсетях пост с изображением пропавшей в делею назад 15-летней Фатимы Далгатовой. Фотография представляет собой скриншот с камер видеонаблюдения.

В ведомстве уточнили, что на момент исчезновения пропавшая выглядела именно так. Снимок прилагается к ранее выпущенной ориентировке. На кадре видно, что школьница широко кому-то улыбается.

Напомним, в Дагестане седьмые сутки продолжаются поиски 15-летней девочки. Фатима Далгатова ушла из дома 26 апреля и с тех пор на связь не выходила. В день исчезновения на подростке были чёрная кофта с капюшоном, белая майка, джинсы и кроссовки чёрно-белого цвета.