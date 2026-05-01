В Дагестане шестой день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Дагестане уже шестой день ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, Фатима Далгатова вышла из дома 26 апреля и перестала выходить на связь. На момент исчезновения несовершеннолетняя была одета в чёрную толстовку, белую футболку, джинси и чёрно-белые кеды.

«Всем, владеющим какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 99-42-23, 8-988-777-47-57, 8-996-420-84-75», — говорится в сообщении.

Ранее в Якутии пропали две 13-летние школьницы. Они перестали выходить на связь после занятий. Всех, кто обладает информацией об их местонахождении, просят обратиться в правоохранительные органы.