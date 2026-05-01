Исчезли после школы: Двух 13-летних девочек ищут в Якутске второй день

В Якутске второй день продолжаются поиски двух 13-летних школьниц — Эржены Будаевой и Айланы Дектеревой. Девочки пропали 29 апреля после занятий в школе и с тех пор не выходят на связь.

Фото © Якутский Республиканский Мониторинговый Центр Помощи Пропавшим и Пострадавшим Детям

По данным волонтёров, Эржена ростом около 165 см, худощавого телосложения, с шрамом на скуле. В день исчезновения она была одета в чёрную кофту, брюки-клёш и серые кроссовки. Айлана ниже — около 154 см, с длинными чёрными волосами и особенностью речи — заиканием. На ней были чёрный пуховик, спортивные штаны и кожаные ботинки.

Фото © Якутский Республиканский Мониторинговый Центр Помощи Пропавшим и Пострадавшим Детям

Родные и добровольцы просят откликнуться всех, кто мог видеть девочек или располагает любой информацией. Сообщить можно в полицию по телефону 102 или в экстренные службы по номеру 112. Даже самая малая деталь может помочь.

Ранее в Краснодарском крае следователи спустя пять дней поисков нашли 11-летнюю девочку мёртвой. По подозрению в её убийстве задержали 31-летнего мужчину из соседнего хутора Белый. Он уже дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».