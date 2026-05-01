1 мая, 04:39

В Тульской области нашли семилетнюю девочку, 12 часов она пробыла у подружки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тульской области сотрудники полиции нашли семилетнюю девочку, которая пропала накануне. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ребёнка обнаружили в гостях у подруги. Сотрудники полиции Щёкинского района передали девочку отцу. Её жизни ничего не угрожает. С момента пропажи прошло более 12 часов. В поисках участвовали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей. Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, местных жителей и администрацию за предоставление места под штаб поиска.

«Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, её жизни ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе, пишет ТАСС.

Напомним, ранее в Тульской области пропала семилетняя девочка из города Советск. Она не вернулась домой 30 апреля после прогулки. Поисковые группы сразу выехали на сбор.

Поиски семьи Усольцевых могут растянуться на годы

Ранее в Краснодарском крае следователи спустя пять дней поисков нашли 11-летнюю девочку мёртвой. Следственный комитет подтвердил, что смерть ребёнка носит насильственный характер. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину из соседнего хутора Белый. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. На месте обнаружения тела работают эксперты-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают мотивы и детали произошедшего.

Антон Голыбин
