В Тульской области нашли семилетнюю девочку, 12 часов она пробыла у подружки

В Тульской области сотрудники полиции нашли семилетнюю девочку, которая пропала накануне. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ребёнка обнаружили в гостях у подруги. Сотрудники полиции Щёкинского района передали девочку отцу. Её жизни ничего не угрожает. С момента пропажи прошло более 12 часов. В поисках участвовали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей. Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, местных жителей и администрацию за предоставление места под штаб поиска.

Напомним, ранее в Тульской области пропала семилетняя девочка из города Советск. Она не вернулась домой 30 апреля после прогулки. Поисковые группы сразу выехали на сбор.

